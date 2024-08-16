بعد أزماتها الأخيرة.. هذه رسالة هاني شاكر لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكبير هاني شاكر عن رأيه في الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن صوتها لا يُعوّض ومتمنياً أن تعود الى جمهورها في أقرب وقت.

وقال هاني شاكر في تصريحات إعلامية، موجّهاً رسالة إلى شيرين: “أتمنى من قلبي إن شيرين يكون عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجع لينا مرة تانية، لأن الفترة اللي بتمر ببها صعبة جداً، وهي محتاجة لاستقرار وإن الدنيا تهدى شوية، ويبقى عندها سلام نفسي، وربنا يشفيها، هي فعلًا من الأصوات التي لا تعوض”.

وعادت أزمات شيرين عبد الوهاب لتتصدر أخبار الساحة الفنية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب، إضافة الى أزمتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وكانت شيرين قد أعلنت تعاقدها مع شركة إنتاج أجنبية وإنهاء عقدها مع شركة “روتانا”، وهو الأمر الذي استنكرته الشركة، وأوضح ممثلها القانوني أن عقد شيرين عبد الوهاب لا يزال سارياً، كما أن الفنانة مطالبة بتسليم أغانٍ للشركة، وأن الشركة وقفت بجانب شيرين في كل المحن التي مرت بها خلال الفترات الماضية، ولكن شيرين أخلّت ببنود العقد.

وحذفت “روتانا” أغنيتَي شيرين، اللتين طرحتهما قبل يومين، وعادت من خلالهما الى جمهورها، الأمر الذي أثار حفيظة شيرين عبد الوهاب، فردّت على تصريحات الممثل القانوني لشركة “روتانا”، بالقول: “أنا حابة أقوله إن حضرتك ظلمتني، وأنا مضيت مع “روتانا” من سنين كتير أوي من حوالي 5 سنين، فهل حضرتك سمعت طول الخمس سنين إني طلعت قولت أي حاجة على الشركة أو مسؤوليها، أو عن اللي بيعملوه معايا؟ لما تقول إن اسم شيرين مرتبط بالمشاكل، حرام عليك، أول حاجة مشاكلي دي كانت مشاكل شخصية وبتحصل في كل البيوت”. وأضافت: “كنتوا فين من خمس سنين؟ ليه كل ده بدأ يحصل لما قررت أنزّل شغل منفرد بعد انتهاء عقدي؟ الناس في ظهري”.