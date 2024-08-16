حورية فرغلي تكشف سبب تأجيل زواجها.. وماذا قالت عن تجربتها مع الأطفال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي الأسباب الحقيقية التي دفعتها لتأجيل قرار زواجها، وأسباب ندمها على هذا القرار، إضافة إلى حديثها عن تجربة العمل مع الأطفال في مسرحية “رابونزل بالعربي”، والتي قدّمتها أخيراً وحققت من خلالها نجاحاً باهراً، واستقطبت بها جمهوراً كبيراً من الأطفال.

وقالت حورية في تصريحات صحفية: “في أول يوم من عرض مسرحية “رابونزل” وقبل صعودي إلى المسرح كنت أشعر بالخوف الشديد، لأنها المرة الأولى التي أشارك فيها بعرض مسرحي، وسعيدة جداً بجمهوري من الأطفال ومحبتهم لي”. وتابعت: “كما استغربت كثيراً كيف أن هؤلاء الأطفال ينادونني باسم “روح”، وعرفت أن غالبية جمهور مسلسل “ساحرة الجنوب” من الأطفال”.

وعن الجزء الثالث من مسلسل “ساحرة الجنوب”، قالت حورية: “كان من المفترض أن يكون هناك جزء ثالث، ولكن تم وقفه لأسباب غير معلومة”.

وعن استمرار عرض المسرحية، قالت: “المسرحية لم تتوقف، ونحاول أن نعرضها في الإسكندرية وطنطا والمنيا”.

أما عن أسباب تأخر زواجها والأزمة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، فقالت حورية فرغلي: “منذ أن أتممت عامي الثامن والعشرين وأنا أعلم أنه يجب عليَّ أن أتزوج في أسرع وقت حتى أستطيع الإنجاب قبل إزالة الرحم بسبب الورم، كما أن معظم النساء في عائلتي فعلن ذلك”. وأضافت: “واستمررت في تأجيل زواجي حتى أستطيع أن اختار أباً مناسباً لأبنائي، وهو ما لم يحدث، ومرت السنون واستؤصل رحمي قبل أن أتزوج”.