بالصور| كورال شباب الأوبرا يقدم ليلة فلسطينية مصرية ضمن حفلات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا أحياه كورال شباب الأوبرا بقيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار، رؤية فنية وإعداد سامح صابر، على المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حملت الأمسية عنوان "ليلة فلسطينية مصرية"، وتفاعل الجمهور مع الأغاني الوطنية التي تروي حكايات البطولة والانتماء، منها "مصر تتحدث عن نفسها"، "مصر يا أم الدنيا"، "الحلم العربي" و"عربية يا أرض فلسطين".

كما قدم كورال شباب الأوبرا أغاني "زهرة المدائن، القدس العتيقة، على عهدي على ديني".

وشارك في إحياء الحفل: نهى المصري، محمد البحيري، ملك جوهر، سيد جلال، ملك عادل، يوسف الراوي، نوريانا محمد، أحمد فايد، حنين محمد، يوسف حسن، انسام أحمد، حبيبة حسن، لوجين تامر، أمل أحمد، شمس الأسواني.

وأعربت الدكتورة لمياء زايد في بيان صحفي عن سعادتها بالظهور المميز لكورال شباب الأوبرا وأكدت أن هذه الليلة جسدت لوحة فنية تبرز عراقة الفن المصري وتضامنه مع القضية الفلسطينية.