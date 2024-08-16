عبدالله رشدي يهاجم فيلم "الملحد" ويرفض عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الداعية الديني عبدالله رشدي فيلم الملحد ومؤلفه الكاتب إبراهيم عيسى، ورفض طرحه للجمهور في دور العرض السينمائي، وذلك بعدما ترددت أنباء عن منع الفيلم.

ونشر عبدالله رشدي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال خلاله: "الفيلم ما هو إلا تطبيع مع فكرة الإلحاد وعاوز يستدر عطفك ويجعلك تتقبل فكرة وجود الإلحاد في المجتمع، وخطورة الفيلم تيجي من هنا إنه عايزك تتعاطف مع الملحد ده".

مضيفًا: "هو أنا مش كان ممكن اعمل الموضوع بطريقة تانية وأنا بقول الكلام ده بناء على المشاهد من إعلان الفيلم، ومش كان ممكن أطلع الملحد ده أن عنده مفاهيم خاطئة وبعضهم عنده مشاكل نفسية، وأجيب الطرف التاني الإنسان المتدين بصورة طبيعية زي كل الناس مش لازم بقى أطلع المتدين ده أبو جلابية ودقن والمنتقبة اللي هي مريضة نفسيًا وغير سوية، وليه دايمًا بتجيب النموذج المتدين البغيض ده في ثوب المسلم".

واستكمل: "وتقول إن الملحد ده للأسف هو ضحية المتشددين واللي عمل الموضوع ده هو إبراهيم عيسى وبيشوف الكتاب والسنة بيقولوا ايه وبيروح الناحية التانية، راجع بقى كتابات الأستاذ إبراهيم عيسى وشوف فيلم الضيف، كان عامله ليه؟، واللي قبله مسلسل فاتن أمل حربي كان عاوز يعمل ايه؟، الواحدة تتجوز تروح تخلع جوزها وتتجوز وتاخد عيالها يعيشوا مع زوج أم بدل ما يعيشوا مع أبوهم، وعامل مسلسل كامل مبين فيه قد إيه القوانين الموجودة قاسية وقد إيه إن إحنا لازم نتعاطف مع الواحدة اللي معاها عيال، والأب بيتحرم من عياله بدل ما يشوفهم ساعة في الأسبوع لأ نضيف عليه النكد نكدين ونخلي طليقته تتجوز وعياله يقعدوا مع راجل تاني وهو قاعد مالوش لازمة نسحب منه فلوس بأحكام المحكمة ويصرف على العيال ويشوفهم ساعة واحدة في النادي".

وتابع: "وأستاذ إبراهيم عيسى مكفهوش راح عامل فيلم الملحد، ونشكر الله أولًا ثم نشكر الجهات المعنية وكانت سبب في وقف الفيلم، والحاجات اللي زي كده مش مطالب انها تنتشر، والمناظرة تعالى اقعد اعمل معايا مناظرة أهلا وسهلا، لكن تقدم لي عمل يملأ عقول الناس ويخش البيوت وميبقاش في عمل مضاد له دي مش مناظرة، ده انت بتفرض نفسك بسلاح المال والدعم الخارجي وعاوز الناس تمتلئ قلوبها بغضًا للدين وتطبيعًا للإلحاد".

الفيلم كان مقررا طرحه تجاريًا يوم 14 أغسطس الجاري وأثار جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة بعد خروج منتج الفيلم أحمد السبكي لينفي منعه ويؤكد أن التأجيل بسبب عدم الانتهاء من كافة مراحله، بينما خرج مخرج الفيلم محمد جمال العدل، وكتب على صفحته عبر فيسبوك: "المنع مش حل"، الأمر الذي أثار التساؤلات.

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم إتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

فيلم "الملحد" تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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