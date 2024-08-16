وصفها بـ"أبناء عاملين".. دنيا صلاح عبدالله تهاجم متابع: "بشتغل من تانية جامعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت المذيعة دنيا صلاح عبدالله ابنة الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن صمتها بعد استفزازها من قبل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها: "أبناء عاملين".

وأعادت دنيا نشر التعليق عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، وردت قائلة: "الأخ اللطيف اللي كاتب أبناء عاملين، كده كده أنا من كذا سنة اتصالحت مع الطبيعة دي من التعليقات ما بيني وما بين نفسي وبقيت بكبر دماغي وكأني ماشوفتهاش، بس يمكن أنت جيت لي في وقت أنا كأبناء عاملين مضغوطة فيه أوي، وأنا اتضايقت واللي أقدر أقولهولك إن يارب تبقى مكاني وتمر بكل الحاجات اللي أنا مريت بيها تعيش كل الحاجات اللي أنا عشتها، تقابل كل المواقف الصعبة اللي عديت بيها".

وقامت بنشر مقطع فيديو آخر وعلقت: "أنا مش هكمل كلامي، أنا أصلا غلطانة أني رديت ومفيش حد في الدنيا يستاهل إني أبرر له أي حاجة، وأنا مش فاضية كمان مش فاضية أني أركز في الكلام ده لأني مشغولة بحاجات كتيرة أوي، مشغولة بأني واحدة بشتغل من وأنا في تانية جامعة بسعى وبجتهد وبذاكر وبدرس وبدق البيبان وبعمل كل حاجة يقدرني عليها ربنا علشان أبقى إنسانة ناجحة وأبقى راضية عن نفسي ومش فاضية فعلا للكلام ده".

وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتليفزيونية، أبرزها فيلم "الإسكندراني" الذي عرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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