ويجز ينعى فنان النوبة محمد فوزي: "أسعدنا كلنا من وإحنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى مطرب الراب ويجز، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع انستجرام، الفنان النوبي محمد فوزي الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث في أسوان.

ونشر ويجز صورة للفنان الراحل، وعلق: "خبر يوجع القلب، ربنا يرحمه ويسامحه، كان فنان جميل ومتواضع، وأسعدنا كلنا من واحنا صغيرين، ربنا يرحمك يا أبو زيزو".

أحيا ويجز مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ستاد بنينا ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وسط حضور جماهيري ضخم، وظهر وهو يرتدي جلباب صعيدي وشال فلسطيني دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني.

ويشارك مطرب الراب ويجز بحفل غنائي ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين والمقرر إقامته يوم 30 أغسطس الجاري.

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