إلغاء قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه إتمام الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.

وقالت النقابة في بيان لها: تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، إذ حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.

وأضاف البيان "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية بسبب إخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.