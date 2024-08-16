شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ونجوم مسرحية التليفزيون يتفاعلون مع أغنية إيمى سمير غانم على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل النجوم حسن الرداد وأوس أوس ومحمد فهيم، مع أغنية النجمة إيمى سمير غانم "كروانة" بالرقص أثناء إجراء البروفة لمسرحيتهم "التليفزيون"، التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التى تقدمها الفنانة إيمى سمير غانم وحفظى الذى يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتى هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته فى إطار من الكوميديا.

مسرحية التليفزيون تُعرض في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة هذا العام، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.