شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإصابة أحمد صيام بسرطان الرئة قبل 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان أحمد صيام تريندات موقع جوجل مؤخراً بعدما انتشر فيديو له من حوار على أحد القنوات التليفزيونية يتطرق فيها إلى حكاية إصابته بسرطان الرئة عام 2007، ومعاناته أثناء تلقى العلاج الكيماوي، مؤكداً أن العملية الجراحية لم تكن بصعوبة العلاج الكيماوي وجلساته أثناء تلقى العلاج.

أحمد صيام أكد أن صعوبة العلاج الكيماوي تكمن في أن المريض يكون في كامل وعيه أثناء تلقى العلاج وبعدها حينما يتعرض لأعراض بسبب الجلسات يعرفها كل مريض سرطان، أو شخص رافقه في حين العملية الجراحية تكون أبسط، لأن الإنسان يكون في حالة تخدير تام، وبالتالي فإن جلسات العلاج الكيماوي أصعب من العملية.

أحمد صيام استرجع ذكريات تلك الفترة الصعبة، مؤكداً أنه عانى من سرطان الرئة بسبب التدخين، إذ كان يدخن بشراهة كبيرة نحو 6 علب سجائر في اليوم الواحد، وهو ما سبب له المرض، حيث شعر صباح يوم من الأيام بسعال شديد مع اهتزاز في الرؤية، وفور علمه بالمرض علم بوجود المرض على فص من فصوص الرئة لتتم إزالته ثم يتعرض لجلسات الكيماوي بعدها.

أيضاً أكد الفنان أحمد صيام أنه لم يكن يرغب في معرفة أسرته بالأمر، ولكن زوجته علمت وأخبرت أشقاءه الذين ظلوا بجواره في تلك الفترة الصعبة.