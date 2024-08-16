كورال أطفال وشباب تنمية المواهب يختتمون حفل مهرجان القلعة بـ"أحلف بسماها"

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبيالجمعة، 16 أغسطس 2024 10:06 م
اختتم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب حفلهم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية "أحلف بسماها" وسط تفاعل كبير من الجمهور.
كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب يختتمون حفل مهرجان القلعة بأغنية احلف بسماها وبترابها
كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب يختتمون حفل مهرجان القلعة
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