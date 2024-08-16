هيفاء وهبي تحصل مجدداً على تصاريح الغناء في مصر.. بيان رسمي من “الموسيقيين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إيمانا بإعلاء قيم التسامح والتصالح والتراضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بياناً أعلن فيه الصلح بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد سوء التفاهم الذي حصل بينهما في الأيام الماضية.

وقالت النقابة في بيان لها: “تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث حضر الطرفان أمام الشؤون القانونية في نقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى”.

وأضاف البيان: “بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشؤون القانونية بالنقابة، وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة”.

وتابع البيان: “بهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، ولهما كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت يوم أمس بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل ويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.

وجاء في بيان نقابة الممثلين المصرية: “السيد الأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، تحية طيبة وبعد، في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين نقابتكم الموقّرة ونقابة المهن التمثيلية، وبالإشارة إلى خطابنا المؤرخ 11/8/2024 بشأن عدم منح الفنانة هيفاء وهبى أية تصاريح لحين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة “الريماس للإنتاج الفني”، نودّ الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة بتاريخ 14/8/2024 مفاده أنه قد تم التصالح بينهم والتنازل ودياً عن الشكوى المقدّمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه قد تم حفظ موضوع الشكوى ورفع الإيقاف من جانبنا. وإذ نشكر لسيادتكم دوماً صادق تعاونكم، أرجو قبول خالص تحیاتی وتقدیري. نقيب المهن التمثيلية أ.د.أشرف زكي”.

وكانت الشركة التي قدّمت الشكوى ضد هيفاء وهبي قد أصدرت بياناً صحافياً قالت فيه: “كان هناك خلاف بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة “ريماس” ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناء عليه تقدّمنا بشكوى الى نقابة المهن التمثيلية، وتمّ التواصل بينها وبين المنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة “إسحق غروب”، وتم توضيح الأمر بينهما”.

وأوضح البيان أنه تمّ التنازل عن الشكوى المقدَّمة الى نقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء أمس الأربعاء.