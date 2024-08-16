لظروف طارئة.. تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الصفحة الرسمية للكينج محمد منير، عن تأجيل حفله الغنائي بالإسكندرية الذي كان مقررا إقامته يوم 22 أغسطس الجاري.

وذكرت صفحة منير على إنستجرام، نص البيان، وجاء كالآتي: “بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة”.

وأضاف البيان: “سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريبا”.

الحفل كان مقررا إقامته تحت عنوان “ليلة الكينج”، وتراوحت أسعار التذاكر بين 300، و 600، و 1000، و 2500 جنيها.

وكان النجم محمد منير، قد خضع مؤخرا للفحص الطبي بالمستشفى بعد شعوره بإرهاق وهبوط في الضغط أثناء مشاركته في تصوير كليب الأغنية التي يقدمها بمشاركة النجم تامر حسني، حسب تأكيد مصدر مقرب من الكينج في تصريح خاص لـ”الخليج 365 “.

وقال المصدر: “الحمد لله، الفحوصات كلها سليمة، ومنير زي الفل، وهو ما أكده الأطباء، وقرروا عودته إلى منزله”.

جدير بالذكر أن النجم محمد منير يستعد لتقديم دويتو مع تامر حسني، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ويتولى إخراج الكليب تامر حسني.