شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسي تغنى hurt و Pays natal فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

غنت النجمة الجزائرية سعاد ماسي في حفل مهرجان العلمين الجديدة بقيادة المايسترو أحمد عويضة، أغنيات hurt و Pays natal، وقالت إن أغنية Pays natal كتبتها كاتبة فرنسية لمن يعيشون في الغربة.

وغنت النجمة الجزائرية سعاد ماسي في حفل مهرجان العلمين الجديدة بقيادة المايسترو أحمد عويضة، أغنية "يا أنا يا أنا" للمطربة فيروز، فيما تألقت بغناء أغنية الراوي وفيكتور، وغنت سعاد بالفرنسية Une seule etoile.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



النجمة سعاد ماسى بحفل مهرجان العلمين



جمهور سعاد ماسى بحفل العلمين



جمهور سعاد ماسى



حفل سعاد ماسى بمرجان العلمين



حفل سعاد ماسى كامل العدد بمهرجان العلمين



سعاد ماسى مهرجان العلمين الجديدة



سعاد ماسى مهرجان العلمين



سعاد ماسى