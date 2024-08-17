شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسي تغنى مسك الليل وسلام وتختتم حفلها بمهرجان العلمين الجديدة بـ غير أنت والان مع تفاصيل الخبر

غنت النجمة الجزائرية سعاد ماسي في حفل مهرجان العلمين الجديدة بقيادة المايسترو أحمد عويضة، أغنيات مسك الليل وسلام واختتمت حفلها بالمهرجان بأغنية "غير أنت".

وغنت النجمة الجزائرية سعاد ماسي في حفل مهرجان العلمين الجديدة بقيادة المايسترو أحمد عويضة، أغنيات hurt و Pays natal، وقالت إن أغنية Pays natal كتبتها كاتبة فرنسية لمن يعيشون في الغربة.

النجمة الجزائرية سعاد ماسي غنت في حفل مهرجان العلمين الجديدة بقيادة المايسترو أحمد عويضة، أغنية "يا أنا يا أنا" للمطربة فيروز، فيما تألقت بغناء أغنية الراوي وفيكتور، وغنت سعاد بالفرنسية Une seule etoile.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.