مخرج Avatar يكشف عن تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه “من السابق لأوانه” مشاركة لقطات للجزء الثالث من فيلم Avatar، والذى سيطرح تحت اسم Avatar: Fire And Ash، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع “nme”.

وأضاف كاميرون: “هناك ثقافات ومعلومات ومخلوقات جديدة ومناطق حيوية جديدة، ستظهر في الجزء الثالث من Avatar، حيث سيرى الكثير من محبى السلسلة جزء جديد من الباندورا، الكوكب، الذي لم تره من قبل”.

بالرغم من عدم طرح فيلم Avatar 3 بعد، لكن المخرج العالمى جيمس كاميرون أكد أن لديه خطط للفيلمين السادس والسابع في السلسلة، في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، تحدث المخرج البالغ من العمر 69 عامًا عن الأجزاء التالية ومشاركته.

قال كاميرون لمجلة PEOPLE: “لقد انتهينا من الفيلم الخامس بالكامل، ولدي أفكار للفيلم السادس والسابع، على الرغم من أنني ربما سأسلم العصا في تلك المرحلة لمخرج آخر”.

كما تحدث كاميرون عن رغبته في أن تصبح Avatar سلسلة أفلام مثل Star Wars وStar Trek، حيث قال كاميرون: ” Star Wars وStar Trek والسلاسل المختلفة التي كانت موجودة منذ أن كنت طفلاً، كانت تلك هي مصادر إلهامي، قدمنا فيلمان فقط من السلسلة، ونحن الآن في منتصف الطريق نحو الفيلم الثالث، ولكي يكون لديك هذا النوع من التأثير الثقافي مع مرور الوقت، عليك أن تصب كل قلبك وطاقتك فيه.”

ومن المتوقع أن يصل الجزء الثالث من فيلم Avatar إلى دور العرض في عام 2025، يليه Avatar 4 في عام 2029 وAvatar 5 في عام 2031.