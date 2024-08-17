متابعون يشنون حملة هجوم على محمد رمضان لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم كبير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه مشاركته في الحملة الإعلانية الخاصة بإحدى شركات المشروبات الغازية.

وفور طرحه الإعلان عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، واجه رمضان هجومًا من قبل متابعيه وجمهوره، مشيرين إلى أن الشركة التي قام بالإعلان عن منتجها تأتي ضمن الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة.

وجاءت التعليقات كالتالي: "من كام شهر كنت طالع تشخط فينا ودلوقتي جاي تعمل كامبين لشركة مقاطعة وأكبر شركة داعمة للاحتلال، كم دفعوا لك عشان تدعم الاحتلال"، "مقاطعة".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان يوم السبت 17 أغسطس الجاري لأول مرة، على الرغم من اعتذار العديد من نجوم الغناء عن عدم إحياء أي حفلات غنائية في لبنان خلال الفترة الحالية نظرًا لتوتر الأوضاع السياسية هناك.

و نشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وقال: "جمهوري اللبناني الغالي، وصلي كم اعتذارات نجوم العرب عن حفلاتهم في بيروت، نظرًا للأوضاع وكلموني المسؤولين عن الحفل قالولي هتعمل ايه، قلت لهم الحفلة قائمة ومتلغتش وأنا إن شاء الله موجود معاكم، ولو قفلوا الخطوط الجوية أجيلكم بالخطوط البحرية".

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

ماذا قال أحمد صيام عن إصابته بالسرطان بسبب التدخين؟