كاملة أبو ذكرى تدعم شيرين عبدالوهاب بعد عودتها للغناء بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعمت المخرجة كاملة أبو ذكري، عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للغناء وطرحها لعدد من الأغاني المنفردة خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت كاملة مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تتمايل على أحدث أغاني الفنانة شيرين عبدالوهاب بعنوان "اللي يقابل حبيبي" التي طرحتها منذ ساعات على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أخر مشاركات كاملة أبو ذكري في الدراما التليفزيونية، كانت بمسلسل "بطلوع الروح" بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي والفنان أحمد صلاح السعدني، وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

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