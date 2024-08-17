حمدي إسماعيل يستعد لرمضان 2025 ويكشف عن اعتزازه بـ"الكتيبة 101"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قال الفنان حمدي إسماعيل إنه تلقى أكثر من عرض للمشاركة في عدد من الأعمال التليفزيونية التي من المقرر عرضها في رمضان 2025، لكن مازالت قيد التنفيذ، مفضلا إرجاء الكشف عن التفاصيل حتى انطلاق التصوير.

وفي بيان صحفي تحدث حمدي إسماعيل عن اعتزازه بدوره في مسلسل "الكتيبة 101"، إذ قدم شخصية اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد الكتيبة 101، وعبر عن حبه لتقديم هذه النوعية من الأدوار الوطنية، وعن أمنيته في تقديم المزيد من هذه الشخصيات في الأعمال الدرامية، وأوضح أنه قدم العديد من الأدوار المتنوعة طوال مسيرته الفنية، منها: الصعيدي، والضابط، والبلطجي، والتاجر وغيرها.

ويؤمن أن الفنان عليه أن يجيد كل الأدوار ودائما يكون داخله طاقة خفية حتى يأتي من يخرجها وهذا يأتي فجأة عندما يجد من يخرج طاقته الإبداعية في التمثيل.

بدأ حمدي إسماعيل مشواره من التليفزيون المصري، قبل 30 عاما، من خلال عمله مع المخرج الراحل نور الدمرداش في مسلسل "السقوط في بئر السبع" الذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في الدراما التليفزيونية.

وقدم الفنان حمدي إسماعيل العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي تعاون خلالها مع كبار النجوم وصناع الدراما التليفزيونية، منهم: المخرج نور الدمرداش، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرجة إنعام محمد علي.

وشارك الفنان حمدي إسماعيل وتعاون خلال مسيرته مع كبار النجوم منهم الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل "العراف" و"مأمون وشركاه"، ومسلسل "نسل الأغراب" و"البرنس" مع المخرج محمد سامي.

يذكر أن أخر مشاركات الفنان حمدي إسماعيل كانت بمسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعُرض في موسم دراما رمضان 2023.

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