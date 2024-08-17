بعد إعلان الصلح.. ياسر الحريري يوضح سبب أزمته مع هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل منظم الحفلات ياسر الحريري ضيفًا على كاميرا برنامج "ET بالعربي" وتحدث عن أزمته الأخيرة مع الفنانة هيفاء وهبي، ولجوئه لنقابة المهن الموسيقية متمثلة في نقيبها الفنان مصطفى كامل بسبب عدم التزامها ببنود عقد أحد الحفلات، لتقرر النقابة التحقيق معها أمام الشئون القانونية.

وعن أزمته مع الفنانة هيفاء وهبي قال: "هيفاء فنانة جميلة ومحترمة وعملنا شغل مع بعض كتير، بس كان فيه سوء تفاهم في الشهر اللي فات وكان عندها لخبطة مع إدارة أعمالها وكان عندنا حفلة في الساحل الدعاية من ناحيتها اتأخرت عليا أوي وأنا مكانش ينفع أعلن عن الحفلة قبلها بـ 4 و5 أيام واحنا جايبين هيفاء وهبي مش جايبين حد صغير ولا أي كلام، فلغيت الحفلة عشان كده وكان فيه عربون فلجأت للنقابة بتاعتنا والنقيب مصطفى كامل، واللي يرضيني هو اللي يرضي النقابة والنقيب أي حاجة هترضيهم هترضيني".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا أعلن فيه إتمام الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي، وقالت النقابة في بيان لها: "تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، إذ حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى".

وأضاف البيان "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".

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