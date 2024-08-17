"رافعًا الكوفية الفلسطينية".. ماكليمور يشعل أجواء حفله الغنائي في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور حفله الغنائي الذي أقيم على جزيرة سردينيا الإيطالية وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشر ماكليمور صورا من الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يحمل الكوفية الفلسطينية في يده، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الجمهور وسط عدد من الكوفيات الفلسطينية التي ملأت المسرح.

وعلق ماكليمور على نجاح الحفل: "لم تكن لغتي الإيطالية هي الأفضل، ولكن الطعام كان ممتازًا، وجزيرة سردينيا لا تشوبها شائبة، وحب الجمهور جميل جدًا".

وكان ماكليمور هاجم الإدارة الأمريكية بسبب دعمها المتواصل للكيان الصهيوني وموافقتها على منح إسرائيل مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار كصفقة أسلحة جديدة، وسط العديد من المطالبات بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستشهاد ونزوح الآلاف من الأسر الفلسطينية وعلق: "لم يرغبوا قط في وقف إطلاق النار".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم .

اقرأ أيضا:

تأجيل حفل محمد منير بالإسكندرية لظروف طارئة