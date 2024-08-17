نيكول سابا تحتفل مع زوجها يوسف الخال بعيد ميلاد ابنتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بعيد ميلاد ابنتها نيكول في أجواء عائلية رفقة زوجها الممثل يوسف الخال.

ونشرت نيكول سابا صورا من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وقامت بتهنئتها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وابنتنا الغالية، ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا أن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل، ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري".

وغازلت الفنانة نيكول سابا مؤخرًا جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة وساحرة وعلقت: "استمتع بطاقة روحك الفريدة".

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