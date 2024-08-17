أحمد خالد موسى يكشف عن كتابة 13 حلقة من "العتاولة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج أحمد خالد موسى استعداداته وتحضيراته لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكشف موسى عن التحضير لحلقات الجزء الثاني، ونشر صورة من سيناريو الحلقة الثالثة عشر من المسلسل بعنوان "اللعبة الحلوة" للمؤلف مصطفى جمال هاشم عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، وشارك ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

يذكر أن أحمد خالد موسى عرض له مؤخرًا مسلسل "مفترق طرق" على منصة "شاهد" بطولة الفنانة هند صبري وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

اقرأ أيضا:

نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في نظام التعليم الجديد بالثانوية.. ماذا قال؟