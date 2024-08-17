درة بإطلالة صيفية ونهى عابدين جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة صيفية أثناء قضاء عطلتها، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "إكس"، وعلقت: "نصيحة جمالية.. إعتني بقلبك".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها، ظهرت مرتدية فستانا قصيرا والألعاب النارية تزين السماء، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أظلم الليل وأشرقت السماء".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بإطلالة صيفية، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على انستجرام، مرتدية فستانا قصيرا خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة لها أمام "كرفان" التصوير، عبر حسابها على انستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

الفنانة نهى عابدين، نشرت صورة لها بإطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام.

ريهام عبدالغفور

التقطت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لها مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، وعلقت: "انبسطت اوي واتشرفت حقيقي بمقابلة فخر مصر والعرب وأسرته الجميلة.. انبهرت حقيقي إن ممكن الواحد يقدر يحافظ على أنه يفضل إنسان بسيط، متواضع وحقيقي بالطريقة دي مع كل هذا النجاح الاستثنائي.. إنسان طيب، محترم، جدع، متواضع، واثق في نفسه ودمه خفيف.. انبهاري به كلاعب كبير وأسطورة لا يقل عن انبهاري به كبني آدم دلوقتي ..محمد صلاح".

حكيم

ظهر المطرب حكيم، داخل حمام سباحة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عشان نقفل التريند على الصورة دي.. أنا لما بيكون فيه مصيف بسيب اللي ورايا واللي قدامي .. ده الصيف فاضلوا أسبوعين يا جماعة متهزروش".

تاليا تامر حسني

شاركت تاليا ابنة الفنان تامر حسني متابعي حسابها على موقع انستجرام صورا تجمعها بوالدها من مناسبات مختلفة، احتفالا بعيد ميلاد والدها.

هند صبري

وجهت الفنانة هند صبري تحية ورسالة شكر لجمهورها بعد انتهاء عرض مسلسل مفترق طرق، ونشرت صورا تجمعها بصناع العمل على موقع انستجرام.

نيكول سابا

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مع زوجها الفنان يوسف الخال بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت صورتهما أمام "تورتة" عيد الميلاد، وعلقت "ينعاد عليكي يا نور عيوننا وفرحة قلبنا إن شاء الله بتشوفي أحلى أيام وربنا يحميكي ويعطيكي أحلى مستقبل ونحنا حواليكي ومعك بإذن الله بكل خطوة يا عمري".