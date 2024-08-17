روبي تطرح أغنية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "السنبلاوين" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التي قدمتها ضمن أحداث فيلم "عصابة الماكس" وعُرض في موسم أفلام عيد الأضحى، وشاركت بطولته مع الفنان أحمد فهمي.

أغنية السنبلاوين كلمات وألحان محمد رحيم.

وتواصل روبي الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وتنشر صورا من رحلتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وتظهر خلالها مرتدية عدد من الإطلالات الصيفية أثناء استمتاعها على البحر، وتلقى الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، إخراج حسام سليمان.

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