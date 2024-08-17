شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجباري: سعداء بالغناء فى مهرجان العلمين بمشاركة سعاد ماسى وحمزة نمرة والان مع تفاصيل الخبر

قال المغني هاني الدقاق، عضو فريق مسار إجباري، خلال حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا: "سعداء بالغناء في مهرجان العلمين الجديدة"، موجها الشكر للجمهور على حضورهم الحفل.

وأضاف الدقاق: "الفريق سعيد بالمشاركة مع سعاد ماسي وحمزة نمرة في نفس الحفل"، وقدم الفريق أغنيات معاك في تفاصيلك وصياد ونص الحاجات وفاكرة، وذلك وسط حضور كثيف من جمهور المهرجان ومحبي عشاق موسيقى وأغاني الفريق.

مسار إجبارى

يشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسس فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية، كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية.

مهرجان العلمين الجديدة

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

وبات مهرجان العلمين الجديدة أحد أكبر المهرجانات الترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بما يتضمنه من فعاليات ضخمة ومتنوعة ما بين حفلات فنية غنائية إلى مسرح ومهرجان للطفل بدأ أمس ممثل فى مهرجان نبتة إلى غيرها من الفعاليات المميزة.



حضور كبير على حفل مسار إجبارى بمدينة العلمين الجديدة



حضور كبير على حفل مسار إجبارى بمدينة العلمين



حفل فريق مسار إجبارى فى حفل مدينة العلمين الجديدة



حفل فريق مسار إجبارى