شكرا لقرائتكم خبر عن من التراث الفلسطيني.. حمزة نمرة يغنى يا ظريف الطول فى حفل مهرجان العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم حمزة نمرة خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو آرينا أغنية "يا ظريف الطول"، وهي من التراث الفلسطيني.

وكان غنى حمزة نمرة "رياح الحياة" وأغنية "معلش"، وذلك بعدما قدم أغنية "إسكندرية" و"عالم كدابة"، و"غروب" و"رايق"، و"لعله خير"، وأغنية الراحل أحمد منيب "في دايرة الرحلة"، والتي غناها الكينج محمد منير من قبل.

ويمتلك النجم حمزة نمرة عددا كبيرًا من الأعمال الموسيقية خلال مشواره الموسيقي الذي انطلق في سن مبكرة، وأنتج أولى ألبوماته في 2008 بعنوان "احلم معايا"، وهو الألبوم الذي حظي بشعبية كبيرة في بداية مشواره الفني والموسيقي ليضيف نجاحات إضافية لمشواره بالبوم "إنسان" الذي طرحه عام 2001، ومن ثم ألبوم "اسمعني" عام 2014، والبوم "المسحراتي" عام 2015، وألبوم "هطير من تانى" عام 2018، وألبوم "مولود سنة 80" عام 2020، وأخيرًا البوم "رايق" الذي طرحه العام الماضي.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

وبات مهرجان العلمين الجديدة أحد أكبر المهرجانات الترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بما يتضمنه من فعاليات ضخمة ومتنوعة ما بين حفلات فنية غنائية إلى مسرح ومهرجان للطفل بدأ أمس ممثل فى مهرجان نبتة إلى غيرها من الفعاليات المميزة.



حفل حمزة نمرة فى مهرجان العلمين الجديدة 2024



حفل حمزة نمرة فى مهرجان العلمين



حمزة نمرة خلال الحفل



حمزة نمرة خلال حفل مدين العلمين الجديدة