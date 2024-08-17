شريهان أبو الحسن تستضيف بدرية طلبة في "حد النجوم" على ON

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستضيف برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، على قناة "ON" الفنانة بدرية طلبة في سهرة خاصة يوم الأحد المقبل على هامش مهرجان العلمين المقام في مدينة العلمين الجديدة.

وتكشف الفنانة بدرية طلبة خلال اللقاء تفاصيل دورها في مسرحية "التليفزيون" المشاركة في الدورة الثانية من مهرجان العلمين، كما تتحدث عن مشوارها المهني وكواليس أعمالها وبداياتها الفنية ورحلتها من مسارح الإسكندرية للقاهرة ودخولها المجال الفني، وتكشف لأول مرة أسرار من حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها وبناتها.

البرنامج يُعرض يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن مسرحية التليفزيون يشارك في بطولتها: حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس.