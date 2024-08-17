شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد كريم عبد العزيز.. مشواره من الطفولة حتى تصدر شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

مشوار فنى بارز شكله النجم كريم عبد العزيز على مدار السنوات، بعدما دخل السينما طفلاً وأصبح واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية، كريم عبد العزيز الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت 17 أغسطس، بدأ مشوار الفنى طفلاً، بعد ظهوره فى فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" مع والده المخرج محمد عبد العزيز عام 1978.

كريم عبد العزيز شارك وهو طفلاً فى 3 أعمال أخرى هى "انتبهوا أيها السادة" إخراج والده محمد عبد العزيز، و"قاتل ما قتلش حد"، ثم فيلم "المشبوه" للمخرج سمير سيف، والذى جسد فيه ابن عادل إمام وسعاد حسنى واكتسب شهرة كبيرة من هذا الفيلم، ثم اختتم طفولته من خلال فيلم "منزل العائلة المسمومة" من إخراج والده أيضاً.

كريم عبد العزيز دخل معهد السينما قسم إخراج، وعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، حتى اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل فى مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وبعد ذلك استعان به المخرج شريف عرفة فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكى وحقق شهرة كبيرة، وانطلق بعده مباشرة بالمشاركة فى فيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أما منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم "ليه خلتنى أحبك".

التحق كريم عيد العزيز بعد ذلك بمعهد السينما قسم إخراج، وعمل مساعد مخرج لفترة وجيزة، حتى اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل فى مسلسل "امرأة من زمن الحب"، وكانت البداية الحقيقة له فى شبابه ثم شارك فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع أحمد زكى، وفيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، ثم لعب دور البطولة أما النجمتان منى زكى وحلا شيحة من خلال فيلم "ليه خلتنى أحبك".

لتبدأ أولى خطواته فى عالم النجومية بعد أن قام بدور البطولة فى عدد من الأفلام منها "حرامية في الـ KG2 "، و"حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، و"خارج على القانون"، و"أولاد العم"، "فاصل ونعود"، ليغيب فترة عن السينما حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحا كبيرا.

دخل كريم عبد العزيز عالم النجومية بعد بطولته المطلقة والتي بدأت بفيلم "حرامية في الـ KG2 "، وتوالت بعدها البطولات السينمائية حيث قدم"حرامية في تايلاند"، و"الباشا تلميذ"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"في محطة مصر"، و"خارج على القانون"، و"أولاد العم"، "فاصل ونعود"، ليغيب فترة عن السينما حتى عاد مرة أخرى من خلال فيلم "الفيل الأزرق" الذى حقق نجاحا كبيرا.

كريم عبد العزيز عاد للسينما بعد غياب 4 سنوات، حيث قدم أفلام حققت أعلى إيرادات بل ومنها كسرت الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر حيث قدم "نادى الرجال السرى" الذى حصد 60 مليون جنيه، والفيل الأزرق 2 الذى حقق 104 ملايين كأول فيلم يتخطى 100 مليون جنيه في شباك التذكر، وبعده قدم" البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وحقق 49 مليون جنيه. ثم كيرة والجن الذى حصد 120 مليون جنيه، وأخيراً "بيت الروبى" الذى وصلت إيراداته إلى 130 مليون جنيه.