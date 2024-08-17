شكرا لقرائتكم خبر عن TUL8TE يتصدر قوائم الاستماع على أحد تطبيقات الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذب المغنى الشاب المقنع TUL8TE الجماهير بأسلوبه المميز المستوحى من نوستالجيا التسعينيات ودمجه بين أنواع مختلفة من الموسيقى مثل الهيب هوب والراب.

وعلى مدار الـ28 يومًا الماضية ارتفعت قاعدة مستمعيه بنسبة 350%، حيث تابعته جماهير من مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأردن وألمانيا، على أحد تطبيقات الموسيقى.

وفى مصر تقدم TUL8TE وتصدر العديد من القوائم المحلية على التطبيق، مثل أفضل الأغانى الأسبوعية، وأفضل الفنانين الأسبوعيين، وأفضل الأغانى اليومية، وأفضل الفنانين يوميًا، وأكثر 50 أغنية استماعا.

جدير بالذكر أن Tul8te كان من ضمن قائمة Fresh Finds في أكتوبر 2022 بأغنية "محيى الدين مصدق" وهي الأغنية الثالثة في مشواره الفني، وتركز Fresh Finds على مساعدة الفنانين الناشئين على اكتشافهم والنمو من خلال وضعهم على رادار صناعة الموسيقى.

ومع نجاحه الكبير الأخير أثبت TUL8TE أنه نجم صاعد وينتظره مستقبل مشرق.