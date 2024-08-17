شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ورش مسرحية بالدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى برئاسة الفنان عمرو قابيل عن 6 ورش دولية متخصصة فى الفنون المسرحية خلال دورته السادسة، والتى تحمل اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس، وسيقوم بتدريبهم نخبة من المدربين الدوليين المتخصصين.

والورش هى: ورشة فى التمثيل ويقدمها الفنان أحمد مختار من مصر، وورشة الارتجال وتقدمها لوسى ماطو من بلجيكا، وورشة إيقاعات الرقص الأفريقى وتقدمها كلودن جوردن من رواندا/ بلجيكا، وورشة الغناء المسرحى ويقدمها ماز من المغرب، وورشة الرقص المعاصر ويقدمها أولغاكوسترينا من روسيا/ فرنسا، وورشة مسرح العرائس ويقدمها مهدي قاصدي من الجزائر.

‎الدورة الخامسة للملتقى أقيمت فى الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2023، برئاسة المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وأقيمت تحت شعار "الحياة لنا"، وشهدت 11 عرضًا مسرحيًا، مصرية وعربية أجنبية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.