شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال: الشهرة عرض مسرحى نجومه من الشباب وصناعه محترفون والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج خالد جلال خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365 عقب عرض مسرحية الشهرة فى مهرجان العلمين الجديدة: أنا سعيد للغاية بعرض الشهرة وهو من العروض المحببة لقلبى، وأول ما فكرت فى تقديم مسرحية نويت أن نقدم شيئا جديدا عرضا مسرحيا نجومه من الشباب وصناعه من المحترفين، فلو وجدنا الأسماء الموجودة على أفيش المسرحية ستجد أن جميعهم محترفين، وبالمناسبة هذه تعتبر أكبر خدمة تقدمها للشباب.

وأضاف جلال: فمثلا مصممة الرقصات خديجة وصلت فى العرض مع الممثلين أن تجعلك لا تستطيع أن تفرق بين الراقص والممثل، وهذه هى فائدة أننا نصنع عائلة فى العروض وليس مجرد عرض وينتهى، فالراقصون أصبحوا جزءا من الممثلين حتى أثناء العرض تجدهم جالسين فى الكواليس يشاهدون العرض يومياً وهذه ظاهرة غير متعارف عليها فى المسرح، فكلنا نعلم أن الراقص ينتهى من رقصته ثم يختفى حتى موعد الرقصة الأخرى.

وتبدأ مسرحية الشهرة بعرض استعراضى، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية، والذى يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.