بين الصيحات العصرية والأناقة الواضحة.. إليسا تبهر الجمهور بإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بعد حفلها في ستوكهولم، بإطلالة أكثر من رائعة، مزجت بين الصيحات العصرية وبين الأناقة الواضحة.



وقد إعتمدت إليسا الظهور ببدلة نسائية، مؤلفة من بلايزر من دون أكمام باللون الأسود بقصة قصيرة من الجهة الامامية وطويلة من الجهة الخلفية، مع شورت قصير باللون الأسود أيضاً، إضافة إلى حذاء بالكعب العالي واللون الأسود ومجموعة أكسسوارات أضافة للإطلالة رونقاً خاص.

ومن الناحية الجمالية، تركت إليسا شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وقد وثقت إليسا إطلالتها بمنشور عبر حسابها الخاص، وعلقت: "لقد كانت ستوكهولم أكثر من مجرد حفل موسيقي، بل كانت تجربة لا تُنسى. لقد جعلتم هذا الحدث مميزًا حقًا لكل من سافر من مختلف أنحاء أوروبا لحضوره. لقد شعرت بحبكم وطاقتكم وقلوبكم. شكرًا لكم على جعل هذه الليلة كل ما كنت أتمناه وأكثر".