من هو تووليت ؟.. "مطرب متخفي" يثير جدلا قبل أولى حفلاته وسط "3 توقعات" من الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد مغني الراب تووليت صاحب القناع الغامض، لإحياء حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس الجاري ضمن فعاليات الدورة الثانية بمهرجان العلمين الجديدة بمشاركة فرقة كايروكي، ووصلت أسعار تذاكر الحفل كالتالي "الفئة الأولى: 80 ألف جنيه مصري، الفئة الثانية: 50 ألف جنيه مصري، الفئة الثالثة: 900 جنيه مصري، الفئة الرابعة: 500 جنيه مصري".

وأثار تووليت حالة من الجدل بين الجمهور بسبب استمراره في اخفاء وجهه رغم تقديمه لأكثر من أغنية سابقة دون الكشف عن ملامحه وشخصيته الحقيقية، وهو ما دفع الجمهور لتخمين أكثر من اسم يدور حولهم شخصية تووليت.

وأرجع بعض رواد السوشيال ميديا، أن تووليت هو عبد الله ابن عمرو دياب نظرا لقرب ملامح جسمه منه بالإضافة لتأثره بالهضبة في أحد كليباته الغنائية التي طرحها. بينما أرجع البعض الآخر أن تووليت هو مغني الراب مهاب لوجود ملامح قريبة منه في صوت. فيما لمح البعض بأن تووليت المقنع هو الرابر خفاجي.

جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين، علقت على حفل تووليت وكايروكي، قائلة: "مستعد تبدأ حفلة لكايروكي بصوت Tul8te، يوم 23 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة 2024".

وأضافت صفحة المهرجان: "هنبدأ حفلتنا مع Tul8te بأغانيه المميزة اللي دخلت قلوبنا من أول ما سمعنا صوته.. هنستناكم في الـ U Arena عشان نعيش يوم كله مزيكا وأغاني بنحبها".

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