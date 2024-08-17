شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صبرى: استخدمنا الشاشات فى ديكور مسرحية السندباد لسهولة التنقل بين المناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود صبري، مصمم ديكور مسرحية "السندباد"، للنجم كريم عبد العزيز، والتي عرضت الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، كواليس العمل على ديكور العرض.

وقال محمود صبري لـ"الخليج 365" إن كل مشهد في العرض بمثابة بطل نحاول الخروج منه بأفضل شكل، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا من البداية لاستخدام تكنيك الشاشات في الديكور، لسهولة الانتقال من منظر لآخر بسرعة كبيرة، إلى جانب سهولة عرض المسرحية على أكثر من مسرح رغم اختلاف الكواليس، وتصميمه في النهاية بالجرافيك.

وتابع أن استخدام الشاشات في ديكور العرض ساعدت بشكل كبير في انتقال المسرحية وعرضها على مختلف المسارح ومنها مسرح مهرجان العلمين الجديدة، مضيفًا: "الديكورات دي لو كانت مبنية بانوهات كنا هنواجه صعوبة حقيقية كبيرة في انها تتنقل".

يذكر أن مسرحية السندباد شهدت عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح مرة أخرى بعد غياب 22 عامًا ويشارك معه عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم وويزو ومصطفي خاطر وسامي مغاوري، وعدد اخر من الفنانين، وهي من إخراج أحمد الجندي.

ويأتى عرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.