جنيفر لوبّيز تتجاهل عيد ميلاد بن أفليك برقص هستيري في لوس أنجلوس

إحتفل بن أفليك يوم الخميس ١٥ أغسطس بعيد ميلاده الثّاني والخمسين، وهو يوم مهمّ بالنسبة له، إذ توقّع الكثيرون أن يجلب معه لمّ شمله مع زوجته جنيفر لوبّيز. ومع ذلك، لم يكن هناك اجتماع، ولم تعايد المغنّية والممثّلة علنًا زوجها بعيد ميلاده. وبدلًا من ذلك، عرضت ثلاث صور لم تُعرض من قبل من احتفالها بعيد ميلادها في تمّوز/يوليو الماضي مع متابعيها على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

على الرّغم من الإشاعات المستمرّة بشأن انفصالها عن أفليك، يبدو أنّ جنيفر لوبّيز ليست قلقة للغاية بشأن هذه التكهّنات. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، إلى جانب عدم تمنّياتها بعيد ميلاد سعيد لأفليك، ظهورها المنفرد في حفل برونو مارس خلال الافتتاح الكبير لـ Intuit Dome، السّاحة الجديدة التي تبلغ تكلفتها مليارَي دولار لفريق لوس أنجلوس كليبرز، والتي ستستضيف أيضًا بطولة أولمبياد ٢٠٢٨.

وفي مقطع فيديو من الحدث، شوهدت لوبيز وهي ترقص على أنغام أغنية “Marry You”، ممّا أثار تعليقات حول علاقتها مع أفليك، مثل تلك التي جاء فيها: “تزوّجيني؟ على محمل الجد… كمّ عدد الزّيجات التي تخبطت فيها؟” كانت تلك بعض التّعليقات، بينما ردّ معجبون آخرون بأن جنيفر كانت دائمًا مبتهجة سواء كانت مع شريك أم لا.

علاوة على ذلك، من المفترض أن تحتفل جنيفر وبن بالذّكرى السّنوية الثّانية لزواجهما يوم الثّلاثاء المقبل، ٢٠ أغسطس، بمناسبة مرور عامين على حفل زفافهما في جورجيا. لا يزال العديد من معجبيهم يأملون أن يحتفل الزّوجان بهذا الإنجاز معًا.

وفقًا للصّور التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل” قبل يومَين، حاولت لوبّيز أن تبقى بعيدة عن الأنظار إذ شوهدت وهي تغادر منزل بن أفليك في برينتوود في عيد ميلاده الثّاني والخمسين بمفردها.

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وفي وقت سابق من هذا العام، لاحظ المعجبون أن أفليك ولوبّيز لم يشاهَدا معًا لأكثر من ٤٠ يومًا، مما أثار مخاوف بشأن زواجهما. في شهر مايو، أكّدت مجلة Us Weekly أنّ أفليك قد انتقل من منزله في بيفرلي هيلز، على الرّغم من أنّ أيًا منهما لم يتناول المشكلات المتعلّقة بعلاقتهما علنًا. مع وجود العديد من الأسئلة التي لا تزال تحيط بعلاقتهما، يبقى أن نرى ما إذا كانا سيشاركان أيّ شيء مع معجبيهما في ذكرى زواجهما القادمة أو سيستمرّان بالتزام الصّمت.