منى واصف تكشف عن وصيتها بعد الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة منى واصف ضيفة على برنامج “القرار” وتحدثت بصراحة كعادتها عن حياتها الفنية والعائلية.

وكشفت النجمة السورية بصراحة عن وصيتها بعد رحيلها عن هذا العالم وقالت بعفوية: “بتمنى لما موت يكون ابني عمار معي انه يكون معي حدا من عائلتي”.

وأوضحت سوء التفاهم الذي انتشر في السابق حول أمنيتها بأن تدفن فوق والدتها، لافتة إلى أن الأخيرة مدفونة في مقابل عائلة والدها المسلم وليس بمقبرة مسيحية، مؤكدة أن ما قالته أثار جدلاً كبيراً وتم تفسيره بشكل خاطئ.

ولفتت إلى أنه هناك صعوبة بأن “تنزل على قبر والدتها، ولكنها لن تتمكن من ذلك فربما تدفن فوق زوجها وحماتها”، مستدركة: “يقال بأنه لا يجوز لي أن أدفن مع زوجي الراحل لم أسأل ولا أعلم عن الأمر، ولكن لا أملك أي وصية ثانية”.