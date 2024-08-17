حسن الرداد يتسبّب بأزمة مرورية في العلمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فور انتهاء الفنان حسن الرداد من عرض مسرحيته “التلفزيون” والتي تشاركه في بطولتها زوجته إيمي سمير غانم، ضمن مهرجان العلمين، وفور خروجه من المسرح، التف عدد كبير من الجمهور حول الرداد، وذلك لمحاولة التقاط الصور ومعه، وتوقف الرداد وسط الجمهور حرصًا منه على إرضائهم والتقاط الصور مع محبيه الذين حرصوا على حضور المسرحية.

ويأتي عرض مسرحية “التليفزيون”، لحسن الرداد، وإيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته التانية، ويتم عرضها بداية من 15 حتى 17 آب (أغسطس)، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث تم عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، وشهدت العودة الأولى لإيمي سمير غانم للتمثيل بعد توقف أككثر من أربع سنوات.

جدير بالذكر أن مسرحية “التلفزيون” يشارك في بطولتها بجوار حسن الرداد وإيمي سمير غانم، كل من: أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، وبدرية طلبة، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لمحمد الصغير.