إبنة صلاح عبد الله تدخل في نوبة بكاء على إنستغرام.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية دنيا صلاح، ابنة الفنان صلاح عبد الله، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو ردت من خلاله على تعليق أحد متابعيها وصفها خلاله بأبناء العاملين، في إشارة منه إلى أنها تعمل في الوسط الإعلامي نظرًا لمكانة والدها الفنية.

وظهرت دنيا في الفيديو، وهي تبكي قائلة: “الأخ اللطيف اللي كتبلي تعليق أبناء عاملين، أنا كده كده من كذا سنة تصالحت مع النوعية دي من التعليقات وبقيت بكبر دماغي كأني مشفتهاش، ولكن أنت جايلي في وقت أنا بالفعل كأبناء عاملين مضغوطة أوي فاتضايقت”.

وأضافت: “اللي أقولهولك يا رب تبقى في مكاني، وتمر بكل الحاجات اللي أنا مريت بيها وتعيش كل الحاجات اللي أنا عيشتها وتقابل كل المواقف الصعبة اللي أنا عديت بيها، ومش هكمل كلامي أنا أصلًا غلطانة أني رديت، مفيش حد في الدنيا يستاهل أني أبرر له أي حاجة، أنا بشتغل من تانية جامعة، وبسعى وبجتهد وبذاكر وبدق البيبان وبعمل كل حاجة علشان أبقى راضية عن نفسي”.

وكانت ابنة صلاح عبد الله، قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل تعرضها لمرض نادر وهو الفيبروميالجيا “الألم العضلي الليفي”، مؤكدة أنها اكتشفت مرضها منذ عامين وهو مرض نادر، يأتي مع تغير الفصول والإرهاق الشديد والضغط النفسي، وتابعت: “أنا شخصية راضية جدًا ألف حمد وشكر على كل شيء ومتعايشة معاه وكله بيعدي بفضل ربنا ورحمته الحمد لله”.