لمحبي منة شلبي.. موسم سينمائي استثنائي بانتظاركم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الأولى في مشوراها الفني تخوض الفنانة منة شلبي موسمًا سينمائيًا ساخنًا تنتظر أن يعرض لها فيه أربعة أفلام دفعة واحدة، لتكون الفنانة المصرية الوحيدة في الجيل الحالي التي تشارك في أربعة أفلام دفعة واحدة في موسم واحد

ويأتي الفيلم الأول الذي تشارك فيه منة شلبي هو الجزء الثاني من “هيبتا”، إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، حيث تعاقدت عليه مؤخراً لتبدأ تصويره خلال أيام ليعرض في الموسم الشتوي المقبل، ومن المنتظر ان يتم تغيير أبطال الجزء الأول بشكل كلي، حيث يواصل الباجوري تحضيراته للفيلم، ووضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، وإنهاء باقي التعاقدات مع جميع أبطاله من أجل تحديد موعد بدء التصوير.

ويأتي الجزء الثاني من “هيبتا” ليكون الفيلم الرابع لمنة هذا العام بعد انتهائها من تصوير ثلاثة أفلام وتنتظر عرضها، وهي “فرقة الموت”، وتشارك بطولته مع أحمد عز، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية سميرة التي تشارك في مقاومة الاحتلال الإنجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل.

كما تشارك في فيلم “الهوى سلطان”، مع أحمد داوود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

والفيلم الثالث هو فيلم “كونداليني” مع الفنان التونسي ظافر العابدين، ومن المننتظر عرضه نهاية العام الحالي.