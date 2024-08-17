نبيل شعيل يحقّق حلم جمهوره بهذا التّعاون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعدّ الفنّان الكويتيّ، نبيل شعيل، لإطلاق أغنيته الجديدة من ألحان ياسر بوعلي وكلمات مخاوي الليل خالد عبدالرّحمن.

في هذا السّياق، نشرت صفحة روتانا، الخبر عن “إنستغرام” وعلّقت: “من “الرّياض” إلى “كان” عاد نبض الكويت نبيل شعيل، لاستكمال إجازته الصّيفيّة، بعد أن شارك في جولة المملكة ويستعدّ مع روتانا لإطلاق أغنيته الجديدة من ألحان ياسر بوعلي وكلمات مخاوي الليل (خالد عبد الرّحمن)، التي كشف أنه من خلاله سيحقق حلم جمهورهما بهذا التّعاون، ويعقدان آمالًا كبيرة على نجاحها وتأتي هذه الأغنية ضمن أربعة أعمال قادمة لـ “أبو شعيل” إثنتان منها مع ياسر بوعلي ومثلها مع الملحّن سهم.

نذكر أنّ نبيل شعيل، أحيا مؤخّرًا حفلة فنّيّة ناجحة، جمعته مع فرقة ميامي الغنائيّة الشهيرة، ضمن فعاليّات حفلات “جولة المملكة” التي تُقام برعاية الهيئة العامّة للتّرفيه، بالتّعاون مع “برنامج جودة الحياة” ومن تنظيم وإشراف “مجموعة روتانا للموسيقى” بالرّياض، في ليلة كويتيّة غنائيّة بامتياز تمّ نقلها على الهواء مباشرة.

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