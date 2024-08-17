شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: مهرجان العلمين الجديدة متميز جدًا وحفلاته أكثر من رائعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم حمزة نمرة بمهرجان العلمين الجديدة، والحفلات الغنائية التي أقيمت خلال النسخة الثانية من المهرجان، وذلك خلال لقائه بعزيز العقاد على الصفحة الخاصة بالمهرجان على "إنستجرام"، قبل حفله الغنائي الذي أحياه أمس على مسرح "يو أرينا".

وقال حمزة نمرة خلال الفيديو: "مهرجان العلمين متميز جدًا وعاملين شغل عالي جدًا، والحفلات اللي فاتت كلها أكثر من رائعة، وإن شاء الله حفلتي تكون ليلة جميلة ومميزة، والناس تنبسط وباقي الحفلات كمان تكون مميزة".

وعن أكثر المواقف الكوميدية التي تعرض لها خلال إحدى حفلاته، أشار أن الجمهور أحيانًا يطلبون منه أن يقدم أغاني غريبة، وأوضح: "لقيت طفلة طلعت ليا على المسرح، وقالتلي عايزة أسمع أغنية "مش سليم"، والأغنية كانت تقيلة جدا عليها".

يذكر أن النجم حمزة نمرة قدم خلال حفله أمس بمدينة العملين الجديدة عدد كبير من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره، حيث انطلق بأغنية "رايق"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدم أغاني: "لعله خير"، "عالم كدابة"، "غروب"، "إسكندرية"، و"رياح الحياة" وأغنية "معلش"، كما غنى أغنية الراحل أحمد منيب "في دايرة الرحلة" والتي غناها الكينج محمد منير أيضا، وقدم أغنية "فاضى شوية"، وغيرها من الأغاني.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.