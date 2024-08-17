ندوة عن أثر مهرجان الأقصر فى نشر السينما الأفريقية بالوطن العربي

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ينظم الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، واتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر يوم الإثنين 19 أغسطس الساعة الثامنة ندوة بعنوان " أثر مهرجان الأقصر في نشر السينما الأفريقية بالوطن العربي "، بحضور نقيب المهن التمثيلية في مصر المخرج مسعد فودة ، ويتحدث في تلك الندوة كل من: المخرجة عزة الحسيني مدير مؤسس ومدير مهرجان الأقصر، والسيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر والمخرج السوداني عبادي محجوب، ويقدم الندوة عبد الرحمن سوركتي، الندوة تقام بوسط البلد بشارع محمد فريد عمارة 116، بالطابق الثالث شقة (3).



ندوة عن أثر مهرجان الأقصر

مهرجان الأقصر كان قد اعلن منذ أيام عن استقبال الأفلام بداية من يوم 1 أغسطس، وتم إطلاق استمارة قبول الأفلام في المسابقات الأربع الرئيسية: مسابقة الأفلام الطويلة ( روائية وتسجيلية وتحريك ) ومسابقة الأفلام القصيرة ( تسجيلي / روائي / تحريك ) ومسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا)، والمسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دراسي السينما في مصر، وشكلت إدارة المهرجان لجنة المشاهدة واختيار الأفلام بالدورة الرابعة عشرة، وتتكون اللجنة في هذه الدورة من سينمائيين متعددي التخصصات وهم: المخرج أحمد رشوان، الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، المونتيرة والكاتبة صفاء الليثي، السيناريست شهيرة سلام، والسيناريست سيد فؤاد، ويستمر استقبال الأفلام على موقع المهرجان حتى 30 أكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.

الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق يوم 9 يناير وتستمر حتي يوم 14 يناير 2025، بمدينة الأقصر جنوب مصر، والرئيس الشرفي للدورة المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، والمهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهى منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري وشركة أفلام مصر العالمية.



