شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يرد على شائعات كتابته إفيهات هنيدي.. والأخير: دفعتى وخريجين جيم واحد والان مع تفاصيل الخبر

أكثر من 25 عامًا جمعت الصداقة الفنية بين النجمين محمد هنيدي وأحمد عيد، حينما بدأت في نهايات القرن الماضي عندما عملا سويًا في مسرحية "ألابندا" سنة 1998 وتلاها في 1999 فيلم "همام في أمستردام" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا كأحد الأعمال الكوميدية في تلك الفترة والذي حقق إيرادات مبهرة.

بعد نجاح فيلم "همام في أمستردام" بدأت الانطلاقة القوية لفنانين كبيرين شقا طريقهما الفني الناجح والذي ما زال مستمرًا حتى الآن، في الفيلم المليء بالإفيهات الكوميدية المضحكة بينهما، أدى أحمد عيد دور الصاحب المخلص "نانا" صديق "همام" الذي ساعده ووقف بجواره كثيرا حتى نجح في السفر إلى أمستردام، ومن ينسى مشهد دخولهما إلى صالة الجيم حينما قال له هنيدي "اقلع وريهم العار".

وبعد كل هذه السنوات الطويلة وفي ظل عصر السماوات المفتوحة والسوشيال ميديا التي أصبحت مادة خصبة لانتشار الشائعات وأحيانا صناعة الأزمات بين النجوم أو محاولة صنع بطولات ليست في محلها، انتشرت في الآونة الأخيرة منشور تداول كثيرا عبر منصات التواصل مفاده أن الفنان أحمد عيد هو كاتب أجزاء كبيرة من إفيهات هنيدي في فيلمي "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام"، وهي شائعة أزعجت عيد الذي بدوره خرج لينفيها تماما مؤكدا أن هنيدي نجم كبير وأنه كان سببا في تواجده في الوسط الفني.



المنشور المتداول

عيد قال عبر صفحته على فيسبوك: "الكلام ده غير حقيقي وسمعته أكتر من مرة قبل كده وكذبته وقتها.. محمد هنيدي نجم كبير ومش أنا اللي هكتب له افيهات أفلام بالعكس ده أنا أول مسرحية اشتغلتها معاه كانت ألابندا وكان هو اللي بيساعدني ويضيفلي بنفسه"، مضيفا: "محمد هنيدي أول تواجد ليا في الوسط الفني كان بسببه بعد ربنا سبحانه وتعالي وله فضل كبير عليا ماقدرش أنكره، فواجب عليا لما ألاقي كلام زي كدة أطلع أنفيه".



رد أحمد عيد



تصريحات عيد، جعلت هنيدي يدخل على الخط من خلال تعليقه على منشور "عيد" ورد عليه بكوميديته المعهودة، مستدعيا صورته بعضلات "محيي الشرقاوي" في فيلم "فول الصين العظيم" وتركيبها على صورة عضلات "عصفور الشورت" التى أداها عيد في فيلم "شورت وفانلة وكاب"، معتزا بالصداقة بينهما، قائلا: "حبيبي ودفعتي.. خريجين جيم واحد".



رد هنيدي وعمرو عبد الجليل

هزار النجمين هنيدي وعيد، دعا أيضا بعض الفنانين من خلال التعليقات لاستغلال الحالة الطيبة والصداقة بينهما ودخلا على حالة الهزار، حيث قال الفنان عمرو عبد الجليل: "هو المثلث دا.. أحلى تلاتة هنلعبها ايفيهات لحد الصبح"، إشارة إلى مشهده المشهور "أبو تقل دم أمك" في فيلم "سوق الجمعة".

أما الفنان أحمد منير، الذى رد على عيد، قائلا: "دي حقيقة.. محمد هنيدي كوميديان يضحك طوب الأرض مش محتاج حد يقوله ايفيه.. وأنت يا عيد ممثل جامد جدا يا صاحبي وربنا يكتبلك كل الخير والنجاح يارب".

رفعت