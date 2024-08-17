"لم تعد بحوزتي".. ماذا قال طارق الشناوي بشأن مذكرات برنس السينما عادل أدهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن مصير مذكرات برنس السينما المصرية عادل أدهم.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "يسألني الكثير من الأصدقاء عن مصير مذكرات برنس السينما المصرية عادل أدهم التي أجريتها معه في مطلع التسعينيات

قبل رحيله بسنوات قليلة.. هذه المذكرات المسجلة بصوت عادل ادهم لم تعد بحوزتي".

وتابع: "بعد رحيل عادل، تحمست احدى الشركات لطرحها على الناس ولأن الأمر صار له حقوق ملكية أدبية ومادية أودعت الأشرطة لدى زوجته الراحلة لمياء

لتصبح لها حرية الإتفاق".

واستكمل الشناوي: "ومر الزمن ورحلت لمياء قبل ست سنوات ولم يتم التعاقد مع تلك الشركة وأيضا لم تعد في حوزتي تلك الأشرطة ولا أدري مصيرها".

وأوضح: "من المستحيل بالنسبة لي أن أكتب مذكرات عادل أدهم وليس لدي التسجيل الصوتي ستنقصها قطعا الدقة لأني ساعتمد فقط على الذاكرة".

وأضاف: "أتمنى إذا كانت تلك الأشرطة في حوزة أحد ورثة الراحلة الصديقة لمياء السحراوي أن يعيدها لي لتوثيق حياة الفنان الكبير عادل أدهم".

يذكر أن، الفنان عادل أدهم رحل عن عالمنا في 9 فبراير 1996، عن عمر ناهز 67 عامًا في مستشفى الجلاء العسكري الواقعة في طريق صلاح سالم، وكان سبب وفاته وجود كثيف للمياه بالرئتين والذي أدى إلى التهاب مرير واكتشاف سرطان العظام، ثم توفي على إثره فور وضع حقنة البنج في ظهره.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين تثير قلق جمهورها: "الله قدر هذا وكفيل به"