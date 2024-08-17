شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: أعمل خلال الوقت الحالى على أغانى "سينجل" لطرحها قريبًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمزة نمرة تفاصيل أجدد أعماله الغنائية، خلال لقائه بعزيز العقاد على الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، قبل حفله الغنائي الذي أحياه أمس على مسرح "يو أرينا".

وقال حمزة نمرة خلال الفيديو إنه يعمل خلال الوقت الحالي على عدد من الأغاني "السينجل"، التي من المقرر طرحها في نهاية أغسطس أو أول سبتمبر، موضحًا: "حبيت إن كل شهر يكون فيه أغنية سينجل بتنزل، لأن الألبوم الكامل بياخد وقت طويل".

وعن أكثر أغانيه المقربة لقلبه، أشار: "أغنية فاضي شوية مناسبة لأجواء الروقان، وداري يا قلبي ولعله خير، بس برضو كل الأغاني بتاعتي بحبها، كلهم أولادي".

يذكر أن النجم حمزة نمرة قدم خلال حفله أمس بمدينة العملين الجديدة عدد كبير من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره، حيث انطلق بأغنية "رايق"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدم أغاني: "لعله خير"، "عالم كدابة"، "غروب"، "إسكندرية"، و"رياح الحياة" وأغنية "معلش"، كما غنى أغنية الراحل أحمد منيب "في دايرة الرحلة" والتي غناها الكينج محمد منير أيضا، وقدم أغنية "فاضى شوية"، وغيرها من الأغاني.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.