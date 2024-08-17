شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل النجوم لـ مى عز الدين بعد إثارتها قلق جمهورها بـ"فيه غصة فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة مي عز الدين قلق الجمهور بمنشور غامض تضمن مرورها بحالة سيئة، حيث كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهى بيا المطاف كل يوم بالفشل".



مي عز الدين تثير قلق جمهورها

وأضافت مي عز الدين خلال منشورها: "ولا يسعنى سوى قول أحدهم، الله قدر هذا والله كفيل به"، وتابعت: "الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه ويرينا ما يقر أعيننا ويشرح صدورنا، آمين".



خالد سليم وندي عادل يدعمان مي عز الدين

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور مي عز الدين داعين لها أن تتجاوز الأزمة التي تمر بها وكذلك أصدقائها من داخل الوسط الفني الذى حرصوا على دعمها من خلال رسائلهم، حيث كتب خالد سليم: "سلامة قلبك يا صديقتي وحبيبتي وعشرة عمري، إحنا كلنا معاكي وجنبك وإحنا سند لبعض، أي وقت كلمينا ونتقابل".



رانيا محمود ياسين تدعم مي عز الدين

ودعا الكثير من الفنانين لها، حيث قالت رانيا محمود ياسين: "الله يصلح حالك يارب ويراضيكي"، وقالت هاجر الشرنوبي: "ربنا يربط على قلبك يا حبيبتى"، وقالت كل من ندى عادل ورانيا ملاح: "ربنا يريح قلبك يا حبيبتى"، وقال شادي شامل: "استغفرى كتير يا حبيبتى"، كما أعرب النجم إدوارد عن حزنه الشديد.



شادي شامل يدعم مي عز الدين

يذكر أن آخر أعمال النجمة مى عز الدين مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.



هاجر الشرنوبي تدعم مي عز الدين