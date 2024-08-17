شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تتصدر تريند المنصات الإلكترونية بأغنية "السنبلاوين" من فيلم عصابة الماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته أغنية "السنبلاوين" للنجمة روبي منذ طرحها خلال الساعات الماضية، حيث تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقي، بمجرد طرحها، وتداولها الجمهور بكثافة على كل المنصات.

أغنية السنبلاوين من فيلم "عصابة الماكس"، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.

كلمات أغنية السنبلاوين

100 فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

ده عليهم خفة دم تنسي الهم لو أنت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

100 فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في 3 كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف

يذكر أن روبى يعرض لها حاليًا فى السينمات، فيلم عصابة الماكس حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

فيلم "عصابة الماكس" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.