شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى بعد إصابتها بكورونا تطمئن جمهورها: اليوم صرت أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة اللبنانية نوال الزغبى جمهورها عن حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، فقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع X: "إلي أسبوع كتير مريضة واليوم صرت أحسن" وتفاعل الجمهور فى كل مكان بتغريدتها وظلوا يتمنون لها الصحة وأن تعود بقوة بعد تعافيها".



تغريدة نوال الزغبى

يذكر أن وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرًا، أغنية بعنوان "من باريس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.