شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل سيد زيان تحيي ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا أطيب قلب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت إيمان سيد زيان ابنة الفنان الراحل سيد زيان ذكرى ميلاد والدها، حيث نشرت صورًا له من احتفاله سابقًا بعيد ميلاده، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "اليوم عيد ميلاد والدي رحمة الله أسأل الله السميع المجيب أن يمتعه بوجه الكريم وأن يسكنه جنات الفردوس الأعلى ينعم فيها بعفو الله وكرمه ورحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، وحشتنا يا أغلى وأحلى الناس، عيدك في الجنة يا أطيب قلب 17/8/1943.



إيمان سيد زيان

تخرج سيد زيان من مدرسة الميكانيكا التى تخصصت فى تخريج الأفراد المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران، وبدأ العمل فى مجال الفن بعد أن تقدم باستقالته، وعمل فى مسرح محمد نجم، من أشهر مشاركاته فى المسرح "سيدتى الجميلة، العسكرى الأخضر، واحد لمون والثانى مجنون".

ومن مسرحياته: البراشوت، واحد لمون والثانى مجنون ، سائق التاكسى ،العسكرى الأخضر، الفهلوى ، مين مايحبش زوبا ، خد الفلوس واجرى ، أبوزيد ، الساهى واللومنجى ، القشاش ، سيدتى الجميلة ، الغبى وأنا ، لعبة جواز، الورثة ، البيه السباك.

ومن أفلامه: البيه البواب، المتسول، ليلة ساخنة، غريب فى الميناء، الجراج، ليالى الصبر، نصف دستة مجانين، أبناء الصمت، السكاكينى، مدرسة المشاغبين، أريد حلاً، بنت اسمها محمود.

ومن مسلسلاته: العائلة، عمر بن عبد العزيز، المال والبنون فى دوره المميز القص، والراية البيضا فى دورالمعلم النونو الذى أبدع فيه بشكل متفرد، وكسبنا القضية ، الفرسان.



الفنان الراحل سيد ريان



عيد ميلاد سيد زيان