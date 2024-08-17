شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أفلام روبرت دى نيرو فى عيد ميلاده.. Casino وThe Godfather لـ Taxi Driver والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الموافق 17 أغسطس مع عيد ميلاد النجم العالمى روبرت دى نيرو، أحد أبرز الممثلين على مستوى العالم لما قدمه من أهم الأفلام الذى نال عنها جوائز عديدة صنف بسببها بأنه من أفضل الممثلين بالتاريخ.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأعمال السينمائية الذى قام ببطولتها النجم روبرت دى نيرو خلال السطور التالية.

The Untouchables

فيلم مختلف ويشهد دراما مختلفة، إذ يحكم زعيم الجريمة الأسطوري آل كابوني (روبرت دي نيرو) شيكاغو بقبضة حديدية، رغم أن عميل حظر الخمور إليوت نيس (كيفين كوستنر) يحاول إسقاط كابوني، وذلك بعد بناء إمبراطورية من خلال تهريب الكحول.

Casinoمرة أخرى مع فيلم مدهش من أفلام دي نيرو ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي في لاس فيجاس، يتم اختيار رجل العصابات سام روثشتاين (روبرت دي نيرو) من قبل رؤسائه لإدارة كازينو طنجة، وعلى مر السنين، يواجه مشاكل مع منفذ مهامه الخارج عن السيطرة نيكي سانتورو (جو بيشي). Once Upon a Time in America

فيلم آخر مميز ورائع لـ روبرت دي نيرو، ويأتى على طريقة الفلاش باك حيث يسلط الضوء على حياة نودلز "روبرت دى نيرو" من فتى قاس في حي يهودي في الجانب الشرقي الأدنى في نيويورك، ثم ارتقائه إلى مهرب ثم زعيم المافيا، مسيرة تتسم بالعنف والخيانة والندم.

Taxi Driver

يجسد روبرت دي نيرو في الفيلم دور شاب مضطرب ومنعزل يعاني الأرق، ويعيش على وظيفة كسائق لسيارة الأجرة في مدينة نيويورك، ويجوب الشوارع ليلاً، كما ينفصل بشكل متزايد عن الواقع حيث إنه يحلم بتنظيف المدينة القذرة.

عندما يلتقي ترافيس مع المتطوعة في حملة انتخابية الجميلة بيتسي (سيبيل شيبيرد)، يصبح مهووسًا بفكرة إنقاذ العالم، حيث يخطط أولاً لاغتيال مرشح للرئاسة، ثم يوجه انتباهه نحو إنقاذ عاهرة تبلغ من العمر 12 عامًا (جودي فوستر).

The Godfather

The Godfather أحد أهم أفلام السينما العالمية فى التاريخ، ويعرض حياة فيتو كورليوني (روبرت دي نيرو) عندما يتطور من فتى في صقلية إلى واحد من أشهر زعماء المافيا في نيويورك، ويعرض أيضا محاولة ابنه مايكل كورليوني (آل باتشينو) توسيع إمبراطورية أعماله إلى لاس فيجاس وفلوريدا وكوبا ما قبل الثورة بينما يواجه مشاكله الشخصية في محاولة للحفاظ على سلامة زواجه المنهار والعلاقة مع شقيقه.